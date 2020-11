Ginnastica Ritmica, la riminese Maria Zaffagnini campionessa d'Italia con l'Aurora Fano

Sport

A Folgaria in Trentino Alto Adige la squadra Aurora Fano si è laureata campione d'Italia di Ginnastica Ritmica Insieme Gold categoria Open a squadre (tre cerchi e quattro clavette) in cui la nazionale italiana sarà impegnata alle prossime Olimpiadi. Un campionato che causa Covid ha dovuto subire degli stop trovando finalmente l'epilogo nelle due prove finali in Trentino.

Nella squadra fanese c'era anche una atleta riminese, Maria Zaffagnini studentessa di 17 anni del liceo Scientifco Serpieri, che ha portato il suo prezioso contributo al successo finale di squadra. La brava atleta riminese fa parte della Ginnastica Rimini di cui è presidente Elena Aumiller, società satellite dell'Aurora Fano, ed è allenata dalla tecnica Nani Londaridze. La squadra era composta da: Giulia Dellafelice, Alexia Gorina, Giulia Sanchioni, Camilla De Luca. I tecnici Letizia Rossi e appunto Nani Londaridze.

Una bella soddisfaziomne per Maria Zaffagnini e la società riminese che la stagione passata si era piazzata seconda in un'altra specialità. Prossimo appuntamento i campionati italiani di categoria (cerchio, clavette, palla, nastro) a Bassano del Grappa con finale a Milano.