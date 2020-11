Boccette, il memorial Altini al forlivese Corbetta. Terzo posto per la star romagnola Molduzzi

Sport

Rimini

| 14:41 - 02 Novembre 2020

Angelo Corbetta.

Al Bar Europa di Ravenna si è disputato il 24° Memorial Giancarlo Altini, gara nazionale di biliardo a boccette dedicata all’indimenticabile giocatore e presidente provinciale di Ravenna scomparso in un tragico incidente automobilistico, che ha visto la partecipazione di 96 giocatori in rappresentanza di 19 provincie. Due romagnoli si sono affontati nell’epilogo finale, il portacolori del Csb Taverna Verde Forlì Angelo Corbetta ed il ravennate del Circolo Sport Luca Mini: l’ha spuntata Corbetta, che ha conquistato per la terza volta la prestigiosa gara (2014 e 2018 le precedenti) eguagliando il record del riminese Enrico Rosa (2003, 2011 e 2015). Superato per 101 a 82 grazie ad una media di bocciata del 8,85 (sette tiri sul pallino blu realizzando sessantadue punti) il bravissimo Mini. Precedentemente nelle semifinali Corbetta si era sbarazzato di Sauro Salvatori (Macerata) per 100 a 60 e Mini aveva beffato il blasonatissimo romagnolo Luca Molduzzi (100 a 81).