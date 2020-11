Conte: coprifuoco serale, fasce di rischio diverse per aree

Attualità

Nazionale

| 13:33 - 02 Novembre 2020

Giuseppe Conte.

Il nuovo dpcm anti-Covid prevederà un coprifuoco nazionale nelle ore serali. Lo annuncia il premier Conte nel suo intervento alla Camera in cui avverte anche che la "situazione è preoccupante" e che si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni, 15 delle quali "sono a rischio". Chiuderanno musei, mostre, centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Vietato lo spostamento tra le regioni più a rischio a meno che non ci siano motivi di lavoro, di salute e di estrema urgenza. Confermato stop licenziamenti fino a marzo. Didattica a distanza per le superiori. Riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali.