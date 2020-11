Kart, Nicola Bartolini si allena in bici e vince una cronoscalata

Sport

Sarsina

| 13:28 - 02 Novembre 2020

Il pilota di kart Nicola Bartolini in mtb.

Quelli che stiamo vivendo sono mesi molto delicati anche per lo Sport italiano. Tante le gare annullate e tante quelle slittate a data da definirsi ma Nicola Bartolini, romagnolo DOC, in quest’anno così complicato, si è rimesso in gioco non solo a bordo del suo kart ma anche sulla sella della sua seconda passione: la bicicletta.

Qualche giorno fa, infatti, ha partecipato ad una cronoscalata nei dintorni di Sarsina: 5,5km circa di salita. Nicola è arrivato al traguardo primo, con ben 1 minuto e 30 secondi di distacco.



“Non è stata una vera e propria competizione federale ma una gara in cui ha partecipato tutto il team Gruppo T.N.T. che per me è una famiglia! È stato molto faticoso, 5,5 km circa di una ripida salita. Non solo mi sono divertito tantissimo ma ho concluso primo! Amo lo sport in tutte le sue forme e volevo cimentarmi anche in una competizione come questa. E’ stata una grande soddisfazione e in attesa che il campionato Kart riprenda a pieno ritmo, spero di continuare a vivere esperienze come questa!”

Sara Ferranti