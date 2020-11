Campionati regionali boxe Elite: si ferma in semifinale il cammino di Mohamad Alex

Sport

02 Novembre 2020

Mohamad Alex con il maestro Gianni Montanari.



Sabato 31 ottobre, sul ring di Reggio Emilia erano di scena le semifinali dei campionati regionali di boxe elite 1° serie. Per la boxe Santarcangelo, dopo aver vinto nei quarti di finale, è salito sul ring Mohamad Alex, avversario il forte cubano Reynier Palmiero dell'Asd Second Out. Al termine di un incontro spettacolare e combattuto, con un terzo round conquistato da Mohamad.



"Il verdetto unanime vedeva la vittoria del pugile cubano, ma Mohamad scendeva tra gli applausi, per avere dato vita ad un match intenso e non scontato fino alla fine, match che alla vigilia sembrava fuori dalla sua portata - spiega il maestro Tiziano Scarpellini - Ci fermiamo ad una medaglia di bronzo, ma certi di aver dimostrato tanto valore".