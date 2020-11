Parco Eolico, Petitti risponde al sindaco di Riccione: 'Audizioni sindaci sì, no sterili polemiche'

Attualità

Emilia Romagna

| 11:12 - 02 Novembre 2020

Emma Petitti.

Emma Petitti, presidente dell'assemblea regionale, risponde al sindaco di Riccione Renata Tosi, critica sulla mancata audizione dei sindaci del territorio nella prossima commissione regionale convocata per esprimersi sul progetto del parco eolico al largo della costa riminese. La Petitti spiega che domani (martedì 3 novembre) inizieranno le audizioni e non è escluso che, dopo il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi, siano coinvolti anche i sindaci, "per un confronto franco e costruttivo in cui emergano contenuti al di là delle strumentalizzazioni politiche e delle sterili polemiche che non aiutano mai". La Petitti ha inoltre ricordato che la giunta regionale ha già espresso la propria posizione, sfavorevole, per voce del governatore Bonaccini e dell'assessore Corsini.