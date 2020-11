Coriano: un mazzo di fiori dal comune per ricordare tutti i defunti

Attualità

Coriano

| 10:16 - 02 Novembre 2020

Immagini delle celebrazioni di questa mattina.

Questa mattina (lunedì 2 novembre), in occasione della commemorazione dei defunti, l'amministrazione comunale di Coriano, guidata dal sindaco Domenica Spinelli, si è recata presso i cimiteri del territorio per deporre un mazzo di fiori, a nome di tutti i corianesi. La cerimonia, a causa delle norme di contrasto al covid19, si è tenuta in forma ridotta senza la presenza di pubblico, in presenza dei rappresentanti dell'Arma e della Polizia Municipale.



”In questo momento così delicato, ricordare i nostri cari defunti deve farci riflettere anche su quanto sia importante la responsabilità di ognuno di noi nel contrasto a questa emergenza, che sta duramente segnando il Paese dal punto di vista sanitario affinché si possa al più presto uscirne e si possa limitare il più possibile le perdite e il disastro economico”, spiega il sindaco Spinelli in una nota.