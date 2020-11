San Marino Under 21, i convocati per preparare la gara con la Lituania

Sport

| 10:12 - 02 Novembre 2020

Si intensifica il programma di allenamenti della Nazionale Under 21, impegnata nella preparazione dell’ultimo appuntamento di questo biennio, la sfida esterna alla Lituania in programma il prossimo 13 novembre. Fabrizio Costantini per ora ha allargato a ventisette il numero dei giocatori coinvolti nelle sei sedute programmate tra domani (martedì 3 novembre) e mercoledì 11 novembre, tutte sul sintetico di Acquaviva.



I CONVOCATI Averhoff (1999, difensore, Toconca), Babboni (2000, attaccante, Murata), Capicchioni (2002, centrocampista, Rimini), Ceccaroli (1999, centrocampista, Domagnano), Cecchetti (2000, centrocampista, Fya Riccione), Cevoli (1998, difensore, Juvenes Dogana), Ciacci (2001, centrocampista, Virtus), Colonna (2000, portiere), Contadini (2002, difensore, Pietracuta), Conti (1999, difensore, Tropical Coriano), De Angelis (2000, portiere, Tre Fiori), Dolcini (2000, centrocampista, Tre Fiori), Franciosi (2001, difensore, Torconca), Liverani (2000, centrocampista, Virtus), Matteoni (2002, difensore, Diegaro), Michelotti (1999, centrocampista, La Fiorita), Moretti (2000, difensore, Libertas), Nanni (2000, difensore, Tre Penne), Pancotti (2000, attaccante, La Fiorita), Pasolini (2002, portiere, Virtus), Piscaglia (2002, attaccante, Fya Riccione), Quaranta (1998, difensore, Juvenes), Raschi (1998, centrocampista, Juvenes Dogana), Tomassini A. (2002, difensore, Tropical Coriano), Tomassini D. (2000, centrocampista, Murata), Tosi (2001, difensore, Vigasio).