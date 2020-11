Attualità

09:03 - 02 Novembre 2020

Atto vandalico, nella notte tra sabato e domenica, in via Carli a Bellariva. Lo segnala un nostro lettore: "Sono state tagliate le gomme ad alcuni residenti". Lo stesso lettore spiega che in zona spesso i cani dei residenti sono oggetto del lancio di biglie e sassi. "Confidiamo in un intervento delle forze dell'ordine, l'unica soluzione sono le telecamere per denunciare i colpevoli".