Riccione: raid vandalico nella notte di halloween, devastati stabilimenti balneari

| 06:57 - 02 Novembre 2020

Carabinieri (foto di repertorio).

Grave episodio nella notte di Halloween (31 ottobre-1 novembre) sulla spiaggia di Riccione: dal bagno 18 di via Torino fino a Misano, gli stabilimenti balneari sono stati oggetto di un lungo raid vandalico posto in essere dallo stesso gruppo di persone incappucciate e armate di bastone. Sui fatti, avvenuti tra le 23 e l'una di notte, indagano i Carabinieri: i vandali hanno devastato gli stabilimenti balneari distruggendo i giochi per bambini, le porte delle cabine, gli arredi, danneggiando anche le postazioni dei bagnini. Tra i colpiti c'è anche l'assessore Andrea Dionigi Palazzi. I Carabinieri sono al lavoro sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza.