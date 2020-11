Meteo: nebbia in arrivo sul riminese, più nuvolosità a inizio settimana

Attualità

Rimini

| 17:28 - 01 Novembre 2020

Alba su Verucchio con nebbia in valle (foto Cristiano Antonini).

Dopo una domenica caratterizzata da un inizio soleggiato, aumenta la nuvolosità sui territori del riminese, anche se a inizio settimana qualche pioggia potrà interessare il crinale appenninico e non il resto del territorio. Probabile da lunedì la formazione di nebbie, mentre le temperature (salvo appunto in presenza della nebbia) saranno ancora miti per il periodo.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 01/11/2020 ore 17:00



Il mese di novembre inizia all’insegna di un campo d’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, che tuttavia faticherà a proteggere i nostri settori da un flusso occidentale più umido ed instabile, responsabile di maggiore nuvolosità in transito e locali precipitazioni sui rilievi in forma di pioviggine o piovasco. Nel dettaglio:





Lunedì 2 novembre 2020

Stato del cielo: Poco nuvoloso con foschia al primo mattino. Probabile formazione di nebbie sul mare che dalle ore centrali di giornata muoveranno sul settore costiero e pianeggiante, divenendo maggiormente probabili tra tardo pomeriggio e ore serali. Visibilità ridotta per nubi basse sul crinale appenninico.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +12°C, massime comprese tra +14°C e +18°C.

Venti: deboli variabili su pianura e costa, deboli sud-occidentali sui rilievi.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.

Martedì 3 novembre 2020



Stato del cielo: Graduale aumento della nuvolosità da Ovest verso Est, con cielo prevalentemente nuvoloso ed addensamenti più consistenti in Appennino.

Precipitazioni: non escluse isolate pioviggini sul crinale appenninico. Assenti altrove.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +13°C, massime comprese tra +13°C e +17°C.

Venti: deboli sud-occidentali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.

Mercoledì 4 novembre 2020



Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto su gran parte del territorio. Visibilità ridotta per nubi basse sul crinale appenninico.

Precipitazioni: isolate pioviggini sui rilievi. Assenti altrove.

Temperature: minime comprese tra +11°C e +14°C, massime comprese tra +12°C e +17°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: ancora nuvolosità diffusa nella giornata di Giovedì 5 novembre e qualche isolata precipitazione sui rilievi. Da Venerdì graduale attenuazione della nuvolosità, con cieli fino a poco nuvolosi nel corso del fine settimana. Temperature in flessione, più marcata nei valori minimi specialmente dopo il ritorno a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.



