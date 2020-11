Boccette A1, BT Bussecchio,  Leon D’Oro Molinella e Manuel Caffè Bocciofila in corsa per il titolo

Sport

Rimini

| 16:31 - 01 Novembre 2020

In serie A1 si è giocata la 28esima giornata.

La ventottesima giornata del campionato regionale a squadre di serie A1 disputata al sabato pomeriggio per le restrizioni imposte dall'ultimo DPCM ha visto disputate disputate solo quattro partite; alle rinunce del Bbzo Cafè Villanova e Cava Rivalta Forlì è arrivata all'ultima ora quella dell'Andrea Costa Carpi e due rinvii. La capolista Bt Bussecchio ed il Manuel Caffè Bocciofila Imola vncendo per forfait ed il Leon D’Oro Molinella strapazzando il Pronto Poster Settecrociari fanno corsa a parte per il titolo perchè un demotivato Taverna Verde Forlì perde in casa del Circolo dello Sport Ravenna ed esce di scena. La disputa delle ultime sei giornate sono ora subordinate alle misure imposte dall'evoluzione della pandemia.

Tabellini

Leon D'Oro Molinella – Pronto Poster Settecrociari Cesena 5 – 1 (p.t. 2-1) A.Pinardi e A. Scarselli contro S. Casadei e C. Fabbri 80-37, F. Corradini c M. Convertino 100-82, P. Vitelli e A. Monti c F. Ricci e M. Morosi 53-81, A. Messori c M. Foiera 100-34, GL. Dolzani c M. Fabbri 100-67, L. Cardinali c J. Magnani 105-24.

Circolo Sport Ravenna – Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì 4 – 2 (p.t. 3-0)

V. Albicocco e D. Lelli c G. De Simone e E. Giordani 80-52, L. Mini c A. Corbetta 110-58, D. Benedetti e F. Benedetti c A. Bandini e S. Nanni 80-58, S. Cardellini c A. Galli 102-18, M. Gentilini c C. Leonardi 63-102, A. Nadery c F. Perugini 82-105.

Tex Master Novellara – Clai Sasso Morelli 5 – 1 (p.t. 3-0)

C. Bussei e A. Di Sarno c S. Bagli e W. Cantelli 80-46, S. Bussei c A. De Antonis 101-84, S. Vecchi e G. Catellani c A. Sandri e D. Tinarelli 83-34, L. Beneventi c M. Brusa 100-88, A. Lugli c L. Turroni 92-100, M. Sala c R. Zanelli 100-88.

L'Artista Caffè Argenta – Birra di Paolino Riccione 1 – 5 (p.t. 1-2)

L. Ravaglia e L. Lenini c P. Cau e De Carlo 52-80, M. Sgubbi c A. Donati 48-100, D. Morini e D. Melideo c M. Manduchi e A. Fabbri 80-51, M. Vassura c M. Pritelli 25-100, F. Giustiniani c P. Barbanti 84-100, S. Camprincoli c S. Quieti 30-100.

B.T. Bussecchio Forlì – Bbzo Cafè Villanova 6 – 0 (p.t. 3-0) Per Forfait

Cava Rivalta Forlì – Manuel Caffè Bocciofila Imola 0 – 6 (p.t. 0-3 Per Forfait

Andrea Costa Carpi – President Park Ronco 0 – 6 (p.t. 0-3) Per Forfait

Hidra RSM Sire Codifiume – Caserme Rosse Bologna Rinviata

Capitan Bagati Bellaria – Camo Maris Cantonese Rinviata

Classifica B.T. Bussecchio Forlì punti 67, Leon D'Oro Molinella punti 66, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 63, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì punti 58, Clai Sasso Morelli punti 50, Circolo Sport Ravenna punti 48, Tex Master Novellara punti 47, Capitan Bagati Bellaria punti 44, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 39, President Park Ronco punti 29, L'Artista Caffè Argenta punti 27, Birra di Paolino Riccione punti 26, Camo Maris Cantonese punti 25, Hidra RSM Sire Codifiume punti 20, Caserme Rosse BO punti 15.

Bbzo Cafè Villanova, Andrea Costa Carpi e Cava Rivalta Forlì retrocesse in A2 per rinuncia a partecipazione chiusura campionato.