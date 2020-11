Attualità

Riccione

| 15:06 - 01 Novembre 2020

Don Giorgio.



Riccione in lutto per la scomparsa di don Giorgio, parroco degli Angeli Custodi, deceduto all'ospedale Infermi di Rimini all'età di 78 anni. Il funerale sarà celebrato allo stadio Nicoletti di Riccione martedì 3 novembre alle 15. La camera ardente sarà allestita da domani (lunedì 2 novembre) alle 12, mentre la veglia di preghiera è in programma alle 21 alla Chiesa delle Pentecoste, riservata ai parenti, ma trasmessa in diretta streaming.