Cronaca

Rimini

| 13:57 - 01 Novembre 2020

Foto di repertorio.



Un 21enne, originario della provincia di Milano e domiciliato a Torre Pedrera, è indagato in relazione a un tentativo di furto operato a danno di un ristorante. E' stato infatti individuato dai Carabinieri di Viserba, nella notte, come il responsabile di una "spaccata" alla vetrina del locale. L'allarme lo ha messo in fuga, ma i militari lo hanno rintracciato e identificato, grazie anche alle immagini del circuito di videosorveglianza. Il 21enne deve rispondere di tentato furto aggravato.