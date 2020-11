Calcio: Lapadula, da San Marino alle qualificazioni mondiali con il Perù

Sport

Repubblica San Marino

| 12:08 - 01 Novembre 2020

Lapadula con la maglia del Benevento (foto dalla pagina Facebook del calciatore).

Dal San Marino alla nazionale del Perù. Gianluca Lapadula, attaccante classe 1990, 24 reti con la maglia del San Marino in C2 nella stagione 2011-12, ha ottenuto la cittadinanza peruviana (sua madre è originaria del Perù) ed è stato convocato dal ct Gareca per le gare di qualificazione al mondiale 2022: il 13 novembre l'avversario sarà il Cile, il 17 novembre l'Argentina. Lapadula, che in carriera ha vestito anche la maglia del Milan, milita quest'anno nel Benevento, ingaggiato in estate dopo la promozione in A. Con la nazionale italiana ha disputato una partita amichevole, contro San Marino, segnando una tripletta.