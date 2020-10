Lunedì sciopero di 24 ore di infermieri e personale sanitario non medico

Attualità

Rimini

| 16:48 - 31 Ottobre 2020

Foto di repertorio.



Sciopero nazionale di 24 ore, dalle 7 di dopodomani (lunedì 2 novembre) sino alle 7 del 3 novembre, per gli infermieri e tutto il personale sanitario non medico indetto dal sindacato Nursing Up con l'adesione del Coordinamento Infermieristico Autonomo. "Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi", spiega l'Ausl Romagna.