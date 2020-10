Fallimento Dentix: le conseguenze per clienti rimasti senza cure

Attualità

Rimini

| 15:13 - 31 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Il Tribunale di Milano ha depositato sentenza di fallimento della Dentix. Federconsumatori Rimini offre la propria assistenza a chi da febbraio 2020 sia stato costretto a non effettuare o a sospendere cure dentali, ma che si era già accordato per pagare attraverso una finanziaria e ora è chiamato a saldare il proprio debito con essa. Nel merito, spiega Federconsumatori Rimini, "per chi ancora non ha ottenuto l'annullamento del contratto per le cure non effettuate o il rimborso di quanto pagato in eccesso, Federconsumatori ha già iniziato a raccogliere i primi mandati per i ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario". Per ciò che concerne invece i crediti verso Dentix, il tribunale di Milano ha assegnato a creditori e terzi che vantano diritti reali e mobiliari, su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza, per la presentazione delle domande di insinuazione.