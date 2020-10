Calcio D, l'ex Rimini Sasa Cicarevic si accasa al Delta Porto Tolle

Sport

Rimini

| 14:43 - 31 Ottobre 2020

Sasa Cicarevic con la maglia del Rimini Calcio.

In serie D il Delta Porto Tolle ha annunciato l'arrivo di Sasa Cicarevic, trequartista classe 1994. Il giocatore montenegrino proviene dal Cjarlins Muzane dopo l'esperiena lo scorso anno al Legnago Salus con cui ha conquiostato la promozione in serie C (24 presenze e sei gol). Il trequartista montenegrino classe '94, dopo aver trovato pochissimo spazio in questo inizio di stagione nel club friulano, ha optato per la rescissione del contratto accasandosi ad uno dei club più ambiziosi del girone C (terzo in classifica con 12 punti, primo il Trento a 14, secondo il Montebelluna con 13).