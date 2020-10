Sorpresi a vandalizzare auto a Rimini: forse gli stessi in azione all'ospedale

Cronaca

Rimini

| 14:08 - 31 Ottobre 2020

Due giovani magrebini, di 24 e 25 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri la scorsa notte (tra il 30 e il 31 ottobre) in viale Leonardo Da Vinci, dopo aver vandalizzato nove automobili con una mazza da baseball, nel tentativo di trovare all'interno soldi. Con sè avevano un bottino esiguo (uno zainetto e qualche oggetto di poco conto). Indossavano dei gilet catarifrangenti arancioni, probabilmente per passare inosservati, fingendosi operatori ecologici. Sono stati processati per direttissima questa mattina (sabato 31 ottobre) per i reati di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, e condannati a una pena superiore a un anno di reclusione. Sono stati rimessi in libertà, ma proseguono le indagini. I due giovani magrebini infatti potrebbero essere gli stessi in azione nel parcheggio dell'ospedale infermi di Rimini o a Bellariva, fatti avvenuti lo scorso fine settimana. Le zone colpite, non ultima la via Leonardo Da Vinci, fanno pensare che possano essere gli arrestati i responsabili anche degli altri raid vandalici.