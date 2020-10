Novafeltria: niente dolcetto o scherzetto. Comune vieta festeggiamenti di Halloween

Attualità

Novafeltria

| 13:44 - 31 Ottobre 2020

Piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria.



Niente dolcetto o scherzetto a Novafeltria: l'amministrazione comunale ha infatti disposto il divieto di celebrare la festa di Halloween, da oggi (sabato 31 ottobre) fino alle 23.59 di domani (domenica 1 novembre). Nonostante i locali chiusi infatti, è possibile che si formino assembramenti di bambini o adolescenti minorenni per effettuare il tradizionale giro porta a porta per lo scambio di dolci. Per evitare assembramenti pericolosi, nel momento di crescita dei contagi da nuovo coronavirus, il sindaco Stefano Zanchini ha firmato un'apposita ordinanza contingibile e urgente.