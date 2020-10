Calcio D, nel girone D rinviato anche il derby Sammaurese-Cattolica Marignanese

Sport

Cattolica

| 13:10 - 31 Ottobre 2020

Nel girone D della serie D rinviata anche Sammaurese – Marignanese Cattolica. Un calciatore tesserato del club giallorosso è stato riscontrato positiv al tampone di analisi per Covid-19. Per questa ragione, da oggi, tutta la rosa, i dirigenti e lo staff resteranno in isolamento fiduciario fino a che non saranno sottoposti a tampone.

Pertanto il Dipartimento Interregionale, preso atto della documentazione allegata proveniente da strutture sanitarie, tenuto conto altresì del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, per cause di forza maggiore ha disposto che gara Sammaurese/Marignanese in programma l'1 novembre 2020 e valida per sesta giornata di andata del Campaionato di Serie D 2020/2021, venga rinviata a data da destinarsi.