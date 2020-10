Il Cortile in centro tra le migliori pizzerie d'Italia per il Gambero Rosso

Attualità

Rimini

| 12:54 - 31 Ottobre 2020

Staff il cortile in centro.

Per Il Cortile in Centro, il locale di via Sigismondo a Rimini, arrivano belle conferme. Il locale, aperto da ottobre 2017 da Thomas Agostini insieme allo chef Ivan Signoretti, è stato riconfermato da 'Gambero Rosso' nella sua guida dedicata alle migliori pizzerie d'Italia per la stagione 2020/2021. Il Cortile in Centro ha conquistato nuovamente i 2 spicchi (3 è il massimo) e più punti di valutazione e voti sulla base di tre voci: pizza, servizio e ambiente. E' l'unico locale nel comune di Rimini ad aver ottenuto questo riconoscimento.



"Un nuovo grande risultato per la terza volta consecutiva - dicono Agostini e Signoretti - Avere i 2 spicchi ed essere considerati nuovamente dal Gambero Rosso tra le migliori pizzerie nazionali ci riempie di orgoglio. Impegno e dedizione, una ricerca continua nella qualità dei prodotti e tanta passione ci caratterizzano da sempre”.



In cucina, alla guida del team formato da cinque persone, c'è lo chef Ivan Signoretti, pizzaiolo riminese noto nell’ambiente per aver lavorato ai fornelli di Spaccio a San Patrignano, del QBio di Cesena e Forlì ma anche in altri locali in giro per il mondo. Proprio a Signoretti era andato un altro premio dal Gambero Rosso nel 2015 per la “Migliore Pizza dell’anno”.