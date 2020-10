Commemorazione dei defunti: a Rimini messa del 2 novembre in tv e streaming

Attualità

Rimini

| 12:34 - 31 Ottobre 2020

Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini.



In occasione della Commemorazione dei defunti, lunedì 2 Novembre, con inizio alle ore 15,30, si terrà nella Chiesa Cimiteriale dedicata a San Francesco la Santa Messa solenne in suffragio di tutti i defunti, officiata da S.E. il Vescovo Mons. Francesco Lambiasi. Per evitare assembramenti ed elevare la sicurezza, senza sospendere neanche parzialmente la commemorazione dei propri cari, il Comune di Rimini ha reso possibile la diretta dalle 15.30 su Icaro TV (canale 91 del digitale terrestre), ed in streaming (icaro.tv).



Il Comune di Rimini conferma gli orari vigenti di apertura al pubblico. In linea con le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19 e al fine di evitare assembramenti e di garantire la sicurezza dei visitatori, l'Amministrazione comunale di Rimini consiglia ai cittadini di recarsi al cimitero nei giorni che precedono la ricorrenza, oppure dopo, in modo da distribuirsi nel corso della settimana. Inoltre, richiamando tutti alla collaborazione, ricordiamo che è possibile accedere ai cimiteri solo se muniti di mascherina, dopo essersi igienizzati le mani e mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Permane poi il consiglio di non uscire di casa con febbre o altri sintomi legati alla possibile presenza del virus.