San Leo: il sindaco Leonardo Bindi nomina nuovo assessore Valentina Guerra

San Leo

| 11:47 - 31 Ottobre 2020

Valentina Guerra.

Il Sindaco di San Leo Leonardo Bindi ha completato la composizione della giunta con la nomina ad assessore Valentina Guerra, conferendole le deleghe alle politiche comunitarie, gestione dei rapporti tra soc. San Leo 2000 e comune di San Leo, agricoltura, valorizzazione dei prodotti del territorio, sviluppo economico e politiche del lavoro, rapporti con la Repubblica di San Marino e con le frazioni del comune di San Leo.

“Ringrazio il Sindaco Bindi per la fiducia dimostratami nel conferimento dell'incarico – dichiara la neo-assessore Valentina Guerra -.

Entro in giunta consapevole dell'importanza di tale incarico soprattutto in questo momento di emergenza Sanitaria ed Economica che il nostro Paese sta affrontando non con pochi problemi.

Il mio impegno sarà focalizzato in gran parte a favore della comunità Leontina e delle sue attività produttive in grande difficoltà in questo 2020 anno di pandemia.

Infine non farò mai mancare la mia collaborazione verso tutta l'Amministrazione che ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi e per quello che andremo a fare nei prossimi anni”.

Il Sindaco ha comunicato nella seduta del consiglio comunale del 29 ottobre il conferimento di ulteriori deleghe, al fine di un maggior coinvolgimento di consiglieri all’ attività amministrativa: al consigliere Pierluigi Sacchini le politiche Culturali; al consigliere Martina Rinaldi le politiche per le pari opportunità.