Novafeltria: Carabinieri in vetrina, in Piazza, in occasione della ricorrenza della Giornata delle Forze Armate Allestita una mostra di uniformi e altri oggetti e simboli dell'Arma dei Carabinieri

Attualità Novafeltria | 11:04 - 31 Ottobre 2020 Carabinieri in piazza a Novafeltria per in 4 novembre. In occasione della ricorrenza del “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate”, la Compagnia Carabinieri di Novafeltria, ha allestito, nella vetrina di un negozio in Piazza Vittorio Emanuele, una mostra di uniformi e altri oggetti e simboli dell'Arma dei Carabinieri. Le celebrazioni del 4 Novembre, rappresentano un importante momento di coesione e unità nazionale, nonché l’appuntamento annuale dei militari italiani con i propri concittadini. Un piccolo gesto questo per ricordare che da sempre la “Benemerita” è vicina a ogni cittadino, sia garantendo la quotidiana sicurezza che con attività di valore sociale. La “vetrina” rimarrà allestita fino a fino a tutta la giornata del 4 Novembre. L’Arma di Novafeltria ringrazia l’Amministrazione Comunale, i commercianti ed i volontari che hanno lavorato insieme affinché si potesse realizzare questa bella iniziativa.