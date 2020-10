Rimini, trasporta pesce su un furgone non a norma: scatta la multa

Cronaca

Rimini

10:48 - 31 Ottobre 2020

Controlli in strada (foto repertorio).

Fermato sulla Statale 16 a bordo del suo furgone e trovato con una sfilza di irregolarità: multa salata per un autotrasportatore che si stava recando questa mattina, sabato 31 ottobre, a Rimini per consegnare del pesce al Mercato Coperto. La Polizia Stradale ha proceduto al controllo del mezzo, un furgone Iveco di proprietà di una ditta della Provincia di Rimini adibita al trasporto di prodotti alimentari sottoposti al regime di temperatura controllata.

L’attenzione degli operatori è stata attirata dal fatto che sul furgone non c’ era apposto l’adesivo che indica la scadenza della revisione del sistema di refrigerazione (ATP).

Nel vano di carico c’erano stoccati diversi contenitori con all’interno 364 kg di pesce.

Il controllo documentale ha permesso agli agenti di verificare che il certificato ATP era regolare, ma era privo della documentazione idonea per entrare sul territorio italiano per effettuare il trasporto, dato che il veicolo era di nazionalità diversa e quindi la merce non poteva essere trasportata.

Inoltre hanno verificato che il mezzo coibentato non era idoneo poiché non in grado di contenere le fuoriuscite di acqua durante la marcia. Per l’autotrasportatore è quindi scattata la multa.