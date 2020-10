Parco del Mare Nord: il Comune di Rimini attiva uno speciale Ufficio mobile per informare i cittadini

Attualità

Rimini

| 10:03 - 31 Ottobre 2020

L'ufficio mobile del Parco del Mare Nord.

Un ufficio Mobile del comune di Rimini, con nuove grafiche che ne evidenziano il ruolo, sarà d’aiuto ai cittadini fornendo, con una presenza puntuale sul posto, informazioni dettagliate e puntuali sull’andamento dei lavori che sono in corso di realizzazione a Rimini Nord. Questi partono da Rivabella, con un insieme di interventi per oltre 30 milioni, per una rigenerazione urbanistica di oltre sei km di lungomare fino a Torre Pedrera.



Entrato in funzione all’indomani della ripresa dell’attività dopo la sospensione durante i mesi clou della stagione balneare nello scorso mese di settembre, l’Ufficio informativo mobile è stato predisposto con lo scopo di essere vicino ai cittadini per informarli sull’andamento dei diversi cantieri che stanno cambiando il volto e le funzioni di questa parte importante della città che vede contemporaneamente in corso di realizzazione non solo i lavori del Parco del Mare ma anche il completamento del Psbo e la realizzazione dei nuovi sottopassi carrabili e pedonali di via Polazzi.



Un insieme di interventi programmati che saranno svolti per stralci, impegnando progressivamente dei tratti del lungomare da riqualificare per poi, una volta concluso uno stralcio, passare a quello successivo. Ciò consentirà di limitare strettamente alla sola zona dove effettivamente i lavori vengono realizzati i disagi dovuti alla presenza del cantiere così da consentire a esercenti e operatori, di accedere liberamente nelle altre zone.



Il Comune di Rimini, in collaborazione con Anthea, oltre a realizzare e distribuire il materiale informativo stampato in 30.000 copie, ha così predisposto uno specifico servizio informazioni che, accanto alle soluzioni più tradizionali - come l’entrata in funzione del numero verde 800 106300 -, sia presente fisicamente nelle aree di cantiere, alternando la propria presenza durante i primi quattro giorni della settimana, sui maggiori luoghi di socialità e ritrovo di Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera.



L’operatore incaricato, il cui compito è quello di fornire informazioni e raccogliere domande e richieste dei cittadini, si avvale di un mezzo ecologicamente avanzato come il van elettrico della Nissan e-NV200 messo a disposizione in comodato gratuito dalla concessionaria riminese di Ren-Auto Piraccini. In questo modo potrà dar risposta e nel contempo raccogliere i bisogni dei cittadini in un rapporto puntuale e diretto illustrando l’andamento dei lavori, le loro tempistiche e problematicità specie per la ricaduta in termini di viabilità, in un quadro operativo che si evolve e modifica giorno dopo giorno.



“E’ uno sforzo organizzativo importante – è il commento dell’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – che abbiamo pensato e predisposto parallelamente alla predisposizione degli interventi in corso, nella convinzione che la condivisione degli obiettivi di questo sforzo collettivo per trasformare e rigenerare una parte strategica della nostra città sia fondamentale al pari dell’intervento stesso.”