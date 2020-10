Emorragia cerebrale sul bus, gravissima una studentessa 17enne

Cronaca

Rimini

| 08:01 - 31 Ottobre 2020

Una studentessa riminese di 17 anni è ricoverata in rianimazione dopo essere stata colpita da un malore mentre era sull'autobus. La giovane è stata trasportata all'ospedale "Bufalini" di Cesena, è gravissima. Il fatto è accaduto mercoledì quando la 17enne si è sentita male, mentre a bordo del bus faceva ritorno da Bellaria a Rimini all’ora di pranzo. La studentessa era insieme ad altri coetanei quando ad un certo si è accasciata a terra. Una situazione che ha lasciato di ghiaccio i passeggeri ma non l'autista del bus che ha accostato il mezzo e soccorso la ragazza. All'arrivo dei sanitari del 118 le condizioni di salute della studentessa sono apparse subito gravi. La ragazza è stata trasportata in codice rosso al ’Trauma center’ del Bufalini di Cesena. Ora è ricoverata in rianimazione, le sue condizioni sono gravissime.