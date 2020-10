Calcio D, Marignanese Cattolica tessera l'attaccante Merlonghi

Sport

Rimini

| 21:12 - 30 Ottobre 2020

Mario Merlonghi.



L'attaccante Mario Merlonghi è ritornato al Cattolica. La firma è arrivata pochi minuti la chiusura del mercato, alle ore 19. Merlonghi esce dalla Pianese dove era stato ingaggiato alla vigilia del campionato in quanto nel club toscano è approdato l'attaccante riminese Giacomo Cecconi che ha militato nella seconda parte della passata stagione nel Picerno, totalizzando sette presenze. In precedenza per lui esperienze anche con Pro Vercelli, Arzachena.

Lo scorso anno al Cattolica S.M. Merlonghi segnato 4 reti in 20 partite e ora ritrova alcuni dei suoi compagni. Nativo di Monterotondo (Roma) nel 1988 ha alle spalle una carriera prevalentemente in serie D, ma anche in serie C con Fondi e Lucchese. Si tratta di un'ala sinistra che però può giocare in ogni ruolo del reparto offensivo. In precedenza esperienze con Latina, Santarcangelo, Lucchese, Anzio, Fondi, Lupa Frascati e Monterotondo.

Nessuna uscita, se ne parlerà a dicembre. Il reparto avanzato è ora composto da cinque pedine, ma Sartori e Goh sono infortunati (il primo resterà out per almeno due settimane)