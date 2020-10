Calcio D, saltano altre quattro partite nel girone D. Ghivizzano e Prato ancora fermi

Sport

Rimini

| 19:06 - 30 Ottobre 2020



Rinviate nel girone D oltre a Rimini-Aglianese, le partite Ghivizzano-Pro Livorno, Correggese-Prato, Real Forte Querceta-Mezzolara, Fiorenzuola-Forlì. A rischio Sammaurese - Marignanese Cattolica. Le ragioni della ‘sospensione’ della partita dei Galletti sono legate a un presunto caso di positività al Covid-19 nello staff organizzativo del club biancorosso. L’interessato effettuerà il secondo tampone soltanto nella mattinata di sabato e dunque non avrà l’esito prima di lunedì. La squadra, così, avrà la domenica libera e tornerà ad allenarsi soltanto lunedì.

Intanto, dopo l’arrivo di Tortori e in attesa di ulteriori innesti, in casa Forlì si registra anche una partenza. Ceduto a titolo definitivo di Franklyn Akammadu, accasatosi al Campodarsego (girone C di serie D).

L'esperto centrocampista romagnolo Michele Valentini, classe 1986, si è accordato con la Union Clodiense Chioggia. Centrocampista/mezzala di inserimento, vanta più di 300 partite tra serie D e C ed è stato pilastro del Mantova Calcio lo scorso anno, riportando la società lombarda tra i professionisti.