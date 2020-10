Uso mascherine: controlli a tappeto nei mercati settimanali

Attualità

| 17:09 - 30 Ottobre 2020

i controlli odierni dei Carabinieri di Riccione.

Come da disposizioni a seguito dell'ultima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per verificare il rispetto delle norme di contrasto all'epidemia da nuovo coronavirus. Questa mattina (venerdì 30 ottobre) i Carabinieri di Riccione hanno eseguito controlli in piazza dell'Unità, sede del mercato settimanale, verificando il sostanziale rispetto delle regole. "I servizi di controllo sono stati finalizzati non soltanto a sanzionare le violanze, ma anche a ricordare quanto irresponsabile e potenzialmente nocivo per la collettività sia il comportamento del non indossare la mascherina in spregio, tra l’altro, di forme di distanziamento, indispensabili per prevenire la diffusione del contagio", spiega una nota della compagnia Carabinieri di Riccione.