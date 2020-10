Riccione, messa commemorazione defunti su Youtube ai tempi del coronavirus

Attualità

Riccione

| 16:34 - 30 Ottobre 2020

In occasione della giornata di commemorazione dei defunti, lunedì 2 novembre, la tradizionale Messa di commemorazione sarà celebrata nella Chiesa di San Martino alle 18. La S.S. Messa sarà presieduta da Don Alessio e sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube Città di Riccione. Basterà dunque entrare nel sito YouTube e accedere al video in diretta della funzione. Tale accorgimento tecnico è stato approntato per garantire ai fedeli la partecipazione da casa della S.S. Messa in maniera da rispettare le regole anti Covid. Nella giornata di lunedì, è prevista la deposizione a cura del Comune di Riccione di corone d'alloro presso il Cimitero Vecchio.