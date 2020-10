Riccione: cuoche delle scuole ai fornelli per l'Ospedale. Solidarietà per sostenere i sanitari

Attualità

Riccione

| 16:21 - 30 Ottobre 2020

Oggi è stata servita la pizza.

Le cuoche delle scuole comunali al lavoro per preparare spuntini golosi per il personale sanitario dell'Ospedale Ceccarini di Riccione. Oggi è stata servita la pizza. Il servizio è stato predisposto dall'amministrazione comunale per dare il segno tangibile di una vicinanza al personale, infermieri, medici e tutti personale Oss, che in questi duri mesi lavorano per la comunità senza sosta con un alto senso del dovere. Le cuoche del servizio mensa delle scuole comunali si sono rese altrettanto disponibili. Gli spuntini verranno preparati tre volte a settimana lunedì, martedì e venerdì.