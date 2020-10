Coronavirus: i dati comune per comune. Rimini, Riccione e Bellaria i più colpiti

Attualità

Rimini

| 15:46 - 30 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

L'Ausl Romagna ha comunicato i dati dell'attuale epidemia da nuovo coronavirus per la provincia di Rimini. In totale i casi attivi sono 1217, per la maggior parte concentrati tra Rimini (566) e Riccione (159). In totale il 59,6% dei casi attivi. A Bellaria sono 87 (7,1% del totale), a Coriano 62 (5,1%), mentre Cattolica e Misano sembrano al momento meno colpite rispetto alla scorsa primavera, rispettivamente 56 e 30 i casi registrati. Anche San Giovanni, territorio tra i più colpiti qualche mese fa, ha 17 casi attivi, 26 quelli di Morciano e 20 quelli di San Clemente.

Altri comuni: Montegridolfo 1, Gemmano 3, Montefiore Conca 9, Saludecio 9, Montescudo Monte Colombo 11.



VALMARECCHIA In Valmarecchia molti contagi, rispetto alla primavera, nella bassa: 68 a Santarcangelo, 51 a Verucchio e 21 a Poggio Torriana. In totale è l'11,5% degli attuali positivi. In Alta Valmarecchia l'1,7% degli attuali positivi. Casteldelci non è più comune Covid-free: ne ha 4, di casi attivi, tre Sant'Agata Feltria, due a Pennabilli, uno a Talamello e undici a Novafeltria (*non 12 come comunicato ieri, la redazione si scusa con i lettori per l'imprecisione). Maiolo e San Leo senza contagi, idem Mondaino.



CASI TOTALI da inizio epidemia (febbraio 2020) 3912: Rimini (1699), Riccione (479), Cattolica (346), Misano Adriatico (193), San Giovanni in Marignano (179), Santarcangelo (170), Coriano (167), Bellaria Igea Marina (154), Verucchio (88), Morciano di Romagna (81), Montescudo Monte Colombo (73), San Clemente (66), Novafeltria (50), Saludecio (35), Poggio Torriana (34), Montefiore Conca (24), Pennabilli (13), San Leo (12), Mondaino (11), Montegridolfo (7), Talamello (6), Casteldelci (5), Gemmano (5), Sant'Agata Feltria (5), Maiolo (2).



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020) 242: Rimini (98), Riccione (37), Cattolica (35), Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano (14), Bellaria Igea Marina, Coriano, Montescudo Monte Colombo (6), Morciano di Romagna, Novafeltria, Santarcangelo, San Clemente (4), Saludecio (3), Pennabilli (2), Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Poggio Torriana, Verucchio (1)