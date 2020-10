Una grande stella di Natale per accogliere i visitatori: parte la promozione natalizia di Riccione

Attualità

Riccione

| 15:27 - 30 Ottobre 2020

Il pannello pubblicitario.

E' pronta a partire la campagna di comunicazione e promozione di Riccione Christmas Star. Avrà un posto speciale a Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza, oltre a dare il benvenuto ai turisti e visitatori all'uscita dell'A14, subito dopo il casello di Riccione. Sui quattro diversi lati della torre posizionata sulla rotonda, fronte A14, una grande stella del Natale accoglierà cittadini e turisti, poi si alternerà in un diverso formato, con due immagini dello Spazio Tondelli, che getta lo sguardo avanti nel tempo "Senza Temere l'Utopia". L'immagine coordinata per Natale e Capodanno 2020, approvata dal coordinamento del settore Turismo, Cultura e Sport del Comune di Riccione, segue la campagna che, scelta per l'estate 2020, ha riscosso un ottimo successo di pubblico: "Sotto il sole di Riccione". «Il sole quindi che diventa la nostra stella di Natale nella stagione invernale», spiega l'amministrazione comunale di Riccione.



«Riccione merita una promozione turistica anche in questo particolare anno - ha detto l'assessore al Turismo, Stefano Caldari -. Abbiamo un impegno preciso con i nostri cittadini, i nostri operatori economici e i nostri turisti. Noi ci siamo e ci saremo sempre. Lo vogliamo dire in grande stile e con la bellezza della nostra immagine di comunicazione. Perché oggi più che mai c'è bisogno di una buona stella per ridare fiducia all'economia di un Paese che non vuole più soffrire. Quella buona stella è Riccione Christmas Star».