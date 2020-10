Semaforo rosso ai camion in pista, annullato l'evento a Misano World Circuit

Sport

Misano Adriatico

| 15:27 - 30 Ottobre 2020

Truck Misano 2019.

La stagione 2020 del Fia Etrc si conclude anticipatamente con l'annullamento dell'evento di Misano, previsto per il 17 e 18 novembre. European Truck Racing Association (Etra), il promotore del campionato, in accordo con la Federazione Internazionale Fia e Misano World Circuit, hanno deciso di annullare l'evento di quest'anno a Misano. La nuova ondata di diffusione del Covid-19 in tutta Europa sta generando criticità che rischiano di inficiare la piena realizzazione di un evento così atteso e di profilo internazionale. Tutti gli organizzatori del calendario hanno intanto ribadito il loro impegno per il prossimo anno ed Etra sta già lavorando a un calendario per il 2021.