Bellaria: pronta richiesta di finanziamento allo stato per 15 nuove telecamere

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:25 - 30 Ottobre 2020

Il Prefetto Giuseppe Forlenza con il sindaco Filippo Giorgetti.



Anche il comune di Bellaria Igea Marina ha sottoscritto il patto per l'attuazione della sicurezza urbana in Prefettura, al fine di richiedere al governo il finanziamento per installare quindici nuove telecamere di sicurezza per il lungomare nella zona nord. «Una sottoscrizione coerente con le politiche sul tema quotidianamente condotte dall’amministrazione comunale. Recentissima, anche la nuova conferma del Comune di Bellaria Igea Marina quale membro del Comitato Esecutivo del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU). Espressione nazionale dell’EFUS - Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, l’organo vede al suo interno, insieme alla Città di Panzini, enti come i comuni di Milano, Bologna, Genova, Firenze e Brescia, nonché le regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna», commenta l'amministrazione comunale.