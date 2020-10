Sport

Cattolica

| 14:21 - 30 Ottobre 2020

Marignanese Cattolica comunica che nella giornata di ieri, 29 ottobre, un tesserato ha riscontrato sintomi da Covid 19 per cui, questa mattina si è sottoposto a tampone volontario a pagamento per tutelare tutti gli altri tesserati con cui è stato a stretto contatto. Si è adottata questa scelta per non ingolfare il sistema sanitario e accelerare i tempi dell’esito. Domenica la squadra di Lilli sarà di scena a San Mauro Pascoli: si giocherà?