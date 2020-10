Una nuova rotonda porta d'accesso a Misano: al via i lavori

Attualità

Misano Adriatico

| 13:42 - 30 Ottobre 2020

Via della stazione a Misano Adriatico.

Sono partiti a Misano Adriatico i lavori di realizzazione della rotatoria in via della Stazione, compresa nelle opere di urbanizzazione del comparto che ha visto la realizzazione del parcheggio adiacente, a servizio della zona centrale e commerciale della città.



La nuova rotonda sarà di fatto la nuova porta di accesso al centro di Misano e metterà in sicurezza l'incrocio con via Petrarca, oltre a consentire l’accesso al nuovo parcheggio estivo, sempre a cura dai privati che intervengono nell'area posta tra via Stazione e la ferrovia.



Commenta il sindaco Fabrizio Piccioni: «L’intervento ha un ulteriore valore, quello di rallentare il traffico lungo la strada che arriva da Portoverde e transita davanti alla stazione ferroviaria, frequentata da molti pedoni. I veicoli avranno ulteriore motivo per diminuire la velocità e l’area ne trarrà un vantaggio in termini di sicurezza».



I lavori, a cura della CTR di Misano, avranno termine entro la Primavera 2021. Non sono previste particolari limitazioni al traffico.