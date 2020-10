Calcio San Marino, parte l’avvicinamento della nazionale con Lettonia e Gibilterra

Sport

Repubblica San Marino

| 12:46 - 30 Ottobre 2020

Foto FSGC.



Due impegni casalinghi in programma poco prima della metà di novembre. E così la Nazionale di calcio sammarinese, svincolata, così come le altre formazioni impegnate in contesto internazionale, dagli ultimi provvedimenti dedicati agli sport collettivi, ha programmato una serie di allenamenti che avranno inizio a partire da domani. Tutte a Serravalle B le tappe di avvicinamento a Lettonia (amichevole, 11 novembre) e Gibilterra (Nations League, 14 novembre).



Oltre a domani, i Biancoazzurri si ritroveranno agli ordini di Franco Varrella anche lunedì 2, mercoledì 4 e sabato 7 novembre. Questi i convocati del CT:



GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB



BATTISTINI MANUEL Difensore 22/07/1994 VIRTUS F.C.

BATTISTINI MICHAEL Centrocampista 08/10/1996 S.P. TRE PENNE

BENEDETTINI ELIA Portiere 22/06/1995 ----------

BENEDETTINI SIMONE Portiere 21/01/1997 S.S. MURATA

BERNARDI MARCO Attaccante 02/01/1994 S.S. FOLGORE

BROLLI CRISTIAN Difensore 28/02/1992 S.S. FOLGORE

CECCAROLI LUCA Centrocampista 05/07/1995 S.P. TRE PENNE

CERVELLINI MICHELE Centrocampista 14/04/1988 S.S. COSMOS

D'ADDARIO ALESSANDRO Difensore 09/09/1997 F.C. TRE FIORI

GIARDI MATTIA Centrocampista 15/12/1991 S.S. FOLGORE

GOLINUCCI ALESSANDRO Centrocampista 10/10/1994 US PIETRACUTA ASD

GOLINUCCI ENRICO Centrocampista 16/07/1991 A.C. LIBERTAS

GRANDONI ANDREA Difensore 23/03/1997 S.P. LA FIORITA

HIRSCH ADOLFO JOSE’ Attaccante 31/01/1986 S.S. PENNAROSSA

LUNADEI LORENZO Centrocampista 12/07/1997 SSD FYA RICCIONE F.N. SRL

MULARONI MARCELLO Centrocampista 08/09/1998 TROPICAL CORIANO

NANNI LUCA Centrocampista 30/01/1995 S.S. FOLGORE

ROSSI DANTE CARLOS Difensore 12/07/1987 F.C. CHIESANUOVA A.S.D.

SIMONCINI DAVIDE Difensore 30/08/1986 F.C. TRE FIORI

STIMAC ALEX Portiere 22/06/1996 VIRTUS F.C.

TOMASSINI FABIO RAMON Centrocampista 05/02/1996 US PIETRACUTA ASD

VITAIOLI MATTEO Attaccante 27/10/1989 TROPICAL CORIANO

ZAFFERANI TOMMASO Attaccante 19/02/1997 S.P. LA FIORITA

ZAVOLI MATTEO Portiere 06/07/1996 A.C. LIBERTAS

ZONZINI KEVIN Centrocampista 11/08/1997 S.S. COSMOS