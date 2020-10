Trasporto pubblico a Rimini: ecco le nuove agevolazioni per le famiglie numerose

Attualità

Rimini

| 12:18 - 30 Ottobre 2020



Le nuove agevolazioni del Comune di Rimini previste per il 2021 voglio essere innanzitutto un aiuto per le famiglie numerose. Si tratta di riduzioni per i titoli di viaggio del trasporto pubblico locale, legate al reddito e accertate attraverso Isee.



Lo stanziamento delle risorse è arrivato nel corso dell’ultima giunta comunale che ha deciso di indirizzare una parte del contributo distrettuale della quota del Fondo mobilità in favore delle famiglie numerose con 4 o più figli. Il contributo per le situazioni economiche che non superano i 28mila euro e scendono sotto i 18 mila euro prevede una specifica agevolazione negli abbonamenti relativi al trasporto pubblico locale under 26, con diverse possibilità di modulazione. Una scelta partecipata e condivisa anche dalle organizzazioni sindacali, e che sarà la medesima per tutti i comuni del distretto di cui Rimini è capoluogo. Una misura che si accompagna e si integra a quelle già attive per altre fasce di età, dagli alunni agli anziani.

“Agevolazioni mirate per sostenere specifiche fasce di popolazione, favorendo al contempo l’utilizzo del sistema pubblico di trasporti. Sono sostegni che si aggiungono ai tanti già operativi e che vanno nella direzione di uno sviluppo culturale e logistico del trasporto pubblico per famiglie e giovani, nell’ottica di una implementazione e miglioramento costante del servizio”.