Quarantene e difficoltà a contattare l'Ausl: la segnalazione di Federconsumatori Rimini

Attualità

Rimini

| 11:35 - 30 Ottobre 2020



A poche settimane dall’inizio della scuola e con l’accuirsi della pandemia Covid sono emerse criticità nella gestione delle quarantene e nel sistema dei contatti tra Ausl-scuola-famiglia. Diversi genitori si sono già rivolti all'associazione Federconsumatori Rimini segnalando difficoltà riscontrate nell’ottenere delucidazioni e chiarimenti sui provvedimenti di volta in volta adottati da parte dell’ Ausl Romagna, nella gestione delle quarantene e dei relativi screening per individuare le positività o negatività. In particolare ci sono problemi ad avere informazioni telefoniche, anche per irraggiungibilità dei contatti indicati negli stessi provvedimenti, spesso non chiari e con tempistiche ridotte.



Pur con la consapevolezza del delicato momento che stiamo attraversando l'associazione chiede un sensibile e rapido miglioramento delle comunicazioni da parte dell'Ausl, mettendo a disposizone la propria segreteria dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12 o il numero 0541 779989, in alternativa la mail segreteria@federconsumatoririmini.it, per segnalare gli eventuali disagi occorsi.