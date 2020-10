Fine settimana soleggiato, poche velature e temperature nella media

Attualità

Rimini

| 09:08 - 30 Ottobre 2020

Foto di Adrian Pelletier (Pixnio).



Come sarà il fine settimana nel Riminese? Ce lo dice come di consueto il Centro meteo Emilia-Romagna.



L’alta pressione favorirà un fine settimana stabile: farà la sua comparsa la nebbia specie tra notte e mattina. Venerdì nubi stratificate al mattino, velato nel pomeriggio. Tra sera e notte possibili foschie. Precipitazioni assenti e temperature minime comprese tra +7°C e +11°C, massime tra +13°C e +18°C. Venti deboli e variabili, mare calmo o poco mosso. Sabato il cielo sarà sereno o al più velato. Nebbie al mattino sulle zone costiere in diradamento, poi ritorno di foschie e nebbie in serata tra coste e pianura. Precipitazioni assenti, minime in diminuzione di un grado. Domenica cielo velato o poco nuvoloso, nebbie o foschie al mattino interesseranno costa e pianure. Col passare delle ore saranno in diradamento ma tra pomeriggio e sera le foschie potranno permanere sulle zone costiere e sul mare. Precipitazioni assenti. Temperature costanti.



Linea di tendenza: la presenza di un campo d'alta pressione favorirà condizioni stabili almeno fino a metà settimana, seppur con tendenza a maggior transito di nubi a fine periodo. Possibili nebbie nottetempo e in prima mattinata sui settori pianeggianti. Temperature in lieve aumento.

