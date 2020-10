Mezzo in avaria a due miglia dal porto di Rimini, interviene la guardia costiera

Attualità

Rimini

| 07:54 - 30 Ottobre 2020

Foto di repertorio.



Nel pomeriggio di giovedì attorno alle 17 perveniva alla sala operativa della capitaneria di porto una richiesta di assitenza e soccorso al 1530 (numero di emergenza in mare) da parte di una unità d diporto di circa 4 metri con una persona a bordo, che si trovava in difficoltà a circa 2 miglia dal porto di Rimini. La sala operativa ha disposto l’immediato intervento della dipendente motovedetta Cp 2107, già in pattugliamento lungo la costa per l’assolvimento di compiti istituzionali. Raggiunta la piccola imbarcazione e constatate le buone condizioni di salute del diportista, gli operatori della guardia costiera gli hanno prestato assistenza sino al rientro in porto.