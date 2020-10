Gemmano più interconnessa grazie alla nuova fibra ottica

Attualità

Gemmano

| 07:42 - 30 Ottobre 2020

I lavori di cablaggio in fibra ottica del paese di Gemmano nelle ultime settimane hanno avuto una notevole accelerazione. La rete fra pochissimi giorni sarà completata: questo significa che fra qualche mese privati, aziende, attività commerciali e luoghi di pubblico interesse potranno richiedere un collegamento internet in fibra. La tecnologia della nostra rete in fibra è FTTH; la velocità massima di navigazione è di 1 Gbps. Per capire la qualità di tale rete basti pensare che quella (FTTC) presente, ad esempio, a Riccione arriva a 100 Mbps: un decimo della velocità della FTTH. Con questa nuova infrastruttura Gemmano fa un balzo tecnologico incredibile: smart working, dad, gestione e-commerce e social network, attività ludiche e ricreative online sono finalmente una realtà per tutto il territorio. Vivere a Gemmano sarà più "vicino" al mondo rispetto a prima. Questo, probabilmente, incrementerà il valore di tutto il territorio: vendere una casa, aprire un'attività commerciale sarà più facile. Locali di interesse pubblico come la sede della Proloco e la nuova ludo-biblioteca sono già state cablate in fibra proprio in questi giorni.