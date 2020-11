Trasloco in vista dopo 25 anni per la Croce Verde di Novafeltria: la nuova sede sarà a Secchiano

Attualità

| 07:34 - 01 Novembre 2020

Nuova "casa" per la Croce Verde di Novafeltria, che lascia dopo 25 anni la sede storica di via XXIV Maggio a Novafeltria. Lunedì 2 novembre la cooperativa sociale si trasferirà a Secchiano di Novafeltria, con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia, a causa dell'emergenza Covid-19. Niente inaugurazione per lo stesso motivo, ma la comunità di Novafeltria ha espresso la sua vicinanza attraverso le parole del sindaco Stefano Zanchini: «Siamo molto orgogliosi di questa realtà che dà lavoro a 49 dipendenti e che è in costante crescita. Rappresenta un valore per il nostro territorio, in quanto sempre attenti a iniziative benefiche o iniziative a favore della nostra comunità. Come amministrazione siamo orgogliosi del loro impegno nel volontariato sociale». La Croce Verde nel 2021 festeggerà i 40 anni di attività, un traguardo importante in un momento di emergenza sanitaria che mette ancor più in risalto la professionalità e la perizia di chi opera a sostegno della cittadinanza.



LA NUOVA SEDE Il presidente della Croce Verde, Luciano Ceccarelli, evidenzia che «nonostante il periodo, è stato compiuto un grande investimento, fortemente voluto da me e da tutti i soci. Nella realizzazione dei lavori sono state coinvolte solo ditte della nostra vallata». La nuova sede, di 800 mq coperti e 600 mq esterni, è dotata di sessanta pannelli fotovoltaici. Al piano inferiore è stato allestito lo spazio per la sosta dei mezzi di soccorso con relativo magazzino, altri due magazzini, autolavaggio esterno, due spogliatoi con bagni e doccia, nonché una grande sala conferenze. Al piano superiore gli uffici e la sala riunioni. «Con la nuova sede torna il numero di telefono storico dell’amministrazione, 0541 922121», sottolinea con soddisfazione Ceccarelli.