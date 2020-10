Calcio: sospesi i campionati Primavera, Berretti e Juniores Nazionali fino al 24 novembre

Sport

Rimini

| 18:15 - 29 Ottobre 2020

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Consiglio del Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della F.I.G.C., dispone la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021 a decorrere dal turno di campionato in programma per il 31/10/2020 sino a quello programmato per il 21/11/2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati. Si precisa che in detto periodo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 24/10/2020. Il Rimini Calcio scende in campo mercoledì 25 novembre al Neri contro il Sasso Marconi alle 14,30 (recupero).

La Lega Pro ha deciso di sospendere il campionato Primavera fino al 24 novembre, quando scadrà il dpcm che impone nuove misure per il contenimento del Covid-19. Una decisione presa dal presidente, Francesco Ghirelli, coadiuvato dai presidenti della Figc, Gabriele Gravina, della Lega A, Paolo dal Pino, e della Lega B, Mauro Balata.

"Dobbiamo agire per preservare la salute dei nostri giovani atleti e nel contempo evitare un ulteriore aggravio di costi per le nostre società che stanno già subendo danni devastanti - ha spiegato Ghirelli -. La Figc ha sospeso i campionati giovanili. E anche noi come Lega Pro sospendiamo per il momento le gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre del campionato Primavera 3-Dante Berretti".