Coronavirus, crescono contagi a Novafeltria: 12 nuovi casi positivi e 50 persone in isolamento

| 16:05 - 29 Ottobre 2020

Piazza Vittorio Emanuele.

Sono dodici i casi di positività al nuovo coronavirus riscontrati nel comune di Novafeltria (dati aggiornati alla mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre). In totale sono una cinquantina le persone in isolamento. Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini invita i cittadini a un rigoroso rispetto delle regole (uso mascherina, pulizia mani e rispetto distanziamento sociale): «I casi stanno salendo, ovviamente anche le quarantene, anche in relazione all'aumento dei tamponi. Dobbiamo prestare molta attenzione, è un periodo particolarmente favorevole per le forme virali e ovviamente anche per il coronavirus», spiega il sindaco, medico di medicina generale. Il primo cittadino richiama a un comportamento responsabile anche in presenza di sintomi: l'isolamento e il non recarsi né in ambulatorio, né al pronto soccorso. «E' necessario contattare il proprio medico che può chiedere il tampone e, vedo ora, nel giro massimo di due giorni vengono fatti. Se è un paziente anziano, con sintomi importanti, bisogna attivare il 118, che all'interno ha rigorosi protocolli per un pronto e tempestivo intervento», evidenzia il sindaco Zanchini. Clicca sul pulsante audio per ascoltare l'intervista al sindaco.