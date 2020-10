Prolungamento Metromare, il sindaco di Misano: 'No a una linea parallela'

Attualità

Misano Adriatico

| 15:44 - 29 Ottobre 2020

Il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni.

Tiene banco la discussione sul progetto di espansione del Metromare nella zona sud. In una nota era stata la sindaca di Riccione Renata Tosi a proporre le idee dell’amministrazione sul prolungamento: "come indicato e richiesto dai Comuni di Misano e Cattolica, può partire dalle Navi (collegamento alla stazione con una circolare interna), attraversare Misano sulla linea litoranea per connettersi sulla stessa linea a Riccione sud (QUI la notizia)

Immediata la risposta del sindaco di Misano Fabrizio Piccioni che, dopo aver letto la proposta, ne dà una suo opinione.



“Il tracciato ipotizzato relativo alla zona sud prevede, per Misano, il transito a mare della linea ferroviaria, utilizzando la strada di scorrimento che collega a Portoverde e che grazie agli ampi spazi disponibili richiederà interventi molto contenuti e a bassissimo impatto ambientale. Questo intervento a mio parere ha senso solo immaginando che sia connesso alla struttura esistente e che ora arriva alla stazione FS di Riccione. Ciò garantirà un efficace collegamento di tutto il territorio sud della provincia con un nodo già attivo e importante per i cittadini, a sua volta connesso a Rimini, al quartiere fieristico col finanziamento già previsto e in futuro ancora più a nord come annunciato dal Presidente Stefano Bonaccini.



Non condividiamo la creazione di una linea parallela, o comunque obbligare i viaggiatori a tratti di collegamento per viaggiare lungo la costa. Sarebbe una scelta in controtendenza rispetto a tutti i suggerimenti che provengono da chi studia gli scenari della mobilità futura.



Turisti e pendolari vanno agevolati al massimo, non costretti a salire e a scendere da linee differenti per raggiungere la loro meta. Il Metromare del futuro deve collegare in continuità tutti i punti nevralgici del territorio, a favore dei cittadini e dei turisti. Quella di cui si sta discutendo, differente da quanto sostiene la Sindaca, mi pare la soluzione assolutamente più utile alla comunità.