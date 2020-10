Covid San Marino: 928 casi in totale di cui 168 positivi, 22 nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:12 - 29 Ottobre 2020

Il numero totale di contagiati nella Repubblica di San Marino alla mezzanotte di ieri è di 928, di cui: 165 positivi, 42 decessi e 721 guariti. Rispetto al giorno precedente, si segnalano 22 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2 e 2 guarigioni. L’età media delle persone attualmente positive è di 41,3 anni. Al 28 ottobre sono stati eseguiti 10.165 tamponi molecolari. Le persone in quarantena domiciliare sono 133, tra cui 3 sanitari e 1 rappresentante delle Forze dell’Ordine.

Con l’ultimo ricovero avvenuto questa mattina (giovedì 29 ottobre), risultano tre le persone positive al Covid-19 attualmente ricoverate nel nostro Ospedale. Nello specifico si tratta di due persone ricoverate nell'area di isolamento in Medicina e una nel reparto di Semintensiva. Rispetto al precedente aggiornamento si segnalano una dimissione e due nuovi ricoveri. Si evidenzia che nella giornata di ieri sono state 5 le persone positive che si sono recate in Pronto Soccorso manifestando sintomi dell'infezione; sempre nella giornata di ieri, una sammarinese positiva al Covid-19 e in presenza di un quadro clinico impegnativo e in ragione anche della particolarità del caso, è stata trasferita all’Ospedale “Infermi” di Rimini.